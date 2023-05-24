محاكمة 19 مشتبها بهم في ملف وفاة مهاجرين في شاحنة ببريطانيا

أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة 19 رجلا متهمين في تحقيق بوفاة 39 مهاجرا فيتناميا اختناقا داخل قاطرة في إنكلترا عام 2019، حسبما علمت فرانس برس الأربعاء من مصدر قريب من الملف.





ستتم محاكمة المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما وهم فيتناميون وفرنسيون وصينيون وجزائريون ومغربيون، أمام محكمة جنائية في باريس لجرائم مرتبطة بشبكة واسعة من الهجرة غير الشرعية من فيتنام إلى أوروبا، وذلك بموجب قرار أصدره قاضيا تحقيق الثلاثاء.





سلطت هذه المأساة التي وقعت في خريف 2019 الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي شبكات الهجرة السرية.