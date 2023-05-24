سلطان عمان يزور إيران اعتبارا من الأحد

يبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الأحد زيارة الى طهران تستمر يومين، وفق ما أعلن الديوان السلطاني الأربعاء، تأتي في خضم تقارب دبلوماسي تشهده المنطقة مؤخرا خصوصا بين إيران وجيرانها العرب.





وأفاد الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن السلطان سيقوم "بزيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لمدّة يومين ابتداءً من يوم الأحد".





وأكد أن الزيارة تأتي "تعزيزًا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الصديقة، وتوطيدًا للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بينهما وتلبيةً للدّعوة الكريمة... من فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي"، وسيتخللها بحث "مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين".