الانتخابات العامة المبكرة في الإكوادور ستجرى في 20 آب

أعلنت السلطات الانتخابية في الإكوادور الأربعاء أن الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المبكرة ستُجرى في 20 آب/أغسطس المقبل.





قبل أسبوع، أصدر الرئيس الإكوادوري اليميني غييرمو لاسو الذي أطلقت الغالبية اليسارية في البرلمان إجراءات لإقالته، قرارا بحلّ البرلمان المؤلف من مجلس واحد والدعوة لانتخابات مبكرة.





ومن شأن هذا التدبير الدستوري أن يمكّن لاسو من حل المجلس في مقابل التخلي عن ولايته.