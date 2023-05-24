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الرئيس الليتواني يحذّر من باريس من أيّ "مساومة" بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2023-05-24 | 12:52
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الرئيس الليتواني يحذّر من باريس من أيّ &quot;مساومة&quot; بشأن أوكرانيا
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الرئيس الليتواني يحذّر من باريس من أيّ "مساومة" بشأن أوكرانيا

حذر الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الأربعاء خلال زيارة الى فرنسا، من أيّ "مساومة" مع روسيا في ما يتعلّق بالنزاع في أوكرانيا.
     
وقال إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يجب أن نبقى متّحدين في عالمنا الديمقراطي".
     
وشدّد الرئيس الليتواني الذي تستضيف بلاده في 11 و12 تموز قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، على "أنّنا نعيش في أوقات يكون فيها من المهم أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ ولا يوجد مجال للمساومات والمناطق الرمادية".
      
وأضاف: "يجب أن نقول إنّ الأبيض هو أبيض والأسود هو أسود، يجب أن نقول ذلك وأن نكافح بقوة ضدّ الأجزاء القاتمة". 
      
وكان الرئيس الفرنسي أثار انتقادات وعلامات استفهام خصوصاً في دول البلطيق إثر دعوته إلى عدم "إذلال" روسيا ومنحها "ضمانات" أمنية بمجرّد عودة السلام إلى أوكرانيا.
      
غير أنّ جيتاناس نوسيدا قال انّ الحرب في أوكرانيا هي "معركة بين الاستبداد والديمقراطية ونحن مقتنعون بأنّنا عبر الالتزام والوحدة، سنفوز في هذا المعركة".
     
ودعا الدول الأعضاء في الناتو إلى تحقيق ميزانية دفاعية تبلغ اثنين في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي من دون تأخير. وقال: "آمل في أن نتوصل إلى اتفاق... كي لا يكون ذلك سقفاً بل أرضية".
     
كذلك، أشار إلى أنّ المجموعة السياسية الأوروبية التي أطلقها الرئيس ماكرون والتي ستعقد قمّتها المقبلة في الأول من حزيران في تشيسيناو في مولدوفا، لا ينبغي أن تكون بديلاً عن دخول أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.
      
وقال: "هذا ليس شيئاً يعوّض عن التوسّع الأوروبي"، معرباً عن أمله في أن يتمكّن من "تهنئة أصدقائنا الأوكرانيين والمولدوفيين قريباً على انضمامهم".
     
من جانبه، أشار ماكرون إلى "التزام فرنسا الثابت والحازم بأمن واستقرار ليتوانيا ومنطقة البلطيق بأكملها".

أخبار دولية

جيتاناس نوسيدا

فرنسا

روسيا

أوكرانيا

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