عودة العلاقات بين السعودية وكندا الى "وضعها السابق" بعد أعوام من الخلاف

ماذا كان سبب الخلاق بين البدلين؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا الى "وضعها السابق"، وطي صفحة خلاف يعود الى عام 2018 شمل طرد السفير وتجميد التعامل التجاري بعد اتهام أوتاوا بالتدخل في شؤون المملكة.



وأوضحت الوزارة في بيان إنه في ضوء رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا الى وضعها السابق.