الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

أعلنت سلطات دبي مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.





وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية".





وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".