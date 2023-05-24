وزير الخارجية الأوكراني يدعو إفريقيا إلى دعم كييف في مواجهة موسكو

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي يجري زيارة إلى إثيوبيا، مقر الاتحاد الإفريقي، الأربعاء دولا إفريقية إلى التخلي عن "حيادها" المعلن في الصراع بين بلاده وروسيا ودعم كييف.





وقال كوليبا في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا، المحطة الثانية من جولته الإفريقية "نحاول أن نشرح لأصدقائنا الأفارقة أن الحياد ليس الحل".





وأوضح الوزير الأوكراني "بحيادكم تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا ، توسّعون نطاق هذا الحياد ليشمل انتهاكات الحدود والجرائم الجماعية التي قد تحدث بالقرب من بلادكم ، إن لم تكن قد حدثت بالفعل".

