سوريا تستنكر "هستيريا" الدبلوماسية الفرنسية بعد تصريحات عن الأسد

وصفت سوريا الأربعاء بـ"الهستيريا" تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية وأيدت فيها محاكمة الرئيس بشار الأسد.





سأل صحافي من قناة "فرانس 2" الوزيرة كاترين كولونا الثلاثاء "هل تأملين أن يحاكم؟"، وردّت الوزيرة "الجواب نعم".





وأضافت "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية".





ردّت وزارة الخارجية السورية في بيان قالت فيه "تابعنا مؤخراً الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سورية".





وأضافت الوزارة "على الدبلوماسية الفرنسية المتخلفة مراجعة مواقفها"، متهمة باريس بأنها تسعى إلى "إعادة موروثات حقبة الاستعمار".

