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ديسانتيس تقدم رسميا بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024

أخبار دولية
2023-05-24 | 17:02
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ديسانتيس تقدم رسميا بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024
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ديسانتيس تقدم رسميا بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024

قدم الجمهوري رون ديسانتيس طلبا رسميا لمنافسة دونالد ترامب على الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، على ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الفدرالية للانتخابات الأربعاء.
 
     
وكان من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسميا خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك.
 

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