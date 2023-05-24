أرمينيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر أذربيجان الانسحاب من ممر حيوي

طلبت أرمينيا الأربعاء من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر أذربيجان بسحب "كل الأفراد" المنتشرين منذ 23 نيسان على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.





أقامت أذربيجان في 23 نيسان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية. قبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى ستة أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.