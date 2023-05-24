لوبن تنفي أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أن تكون خاضعة للتأثيرات الروسية

نفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن الأربعاء أمام الجمعية الوطنية أي "دوران في فلك روسيا"، مشدّدة على أنها ما كانت لتوقّع القرض الذي استحصل عليه حزبها من روسيا لو كان ينطوي على شروط سياسية.





وقالت لوبن في جلسة استماع أمام لجنة تحقيق برلمانية حول التدخلات الخارجية استمرّت أربع ساعات "لو كان ذلك يلزمني بأي شيء، لما وقّعت" هذا القرض البالغ 9,4 ملايين يورو والذي تم الاستحصال عليه في العام 2014 من البنك التشيكي-الروسي، والذين لا زال سداده جاريا.



