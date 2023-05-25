ديسانتيس يعلن ترشّحه للبيت الأبيض لقيادة "العودة الأميركية العظمى"

أعلن الجمهوري رون ديسانتيس ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض من أجل قيادة "العودة الأميركية العظمى".وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأميركية العظمى".