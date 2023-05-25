الأمن الروسي يوقف "مخربين" أوكرانيين كانوا يستهدفون محطات نووية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي ("أف أس بي") توقيف "مخربين" أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.



وأوضحت الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية أن مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية... حاولت تفجير زهاء ثلاثين خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين مطلع أيار بهدف "وقف المفاعلات النووية"، مؤكدا توقيف شخصين أوكرانيين على علاقة بذلك.

