زيلينسكي يتهّم روسيا بـ"ترهيب أوكرانيا" بهجمات ليلية

الرئيس الاوكراني يعلن إسقاط 36 مسيّرة



اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة محاولة "ترهيب" بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.



واشار زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام ، إلى أن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا" وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل "الا أن أيا منها لم تصل الى هدفها"، موجّها الشكر الى الدفاعات الجوية لبلاده.