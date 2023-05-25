مبنى من سبعة طوابق يحترق في سيدني والنيران تمتد إلى مبان أخرى

مبنى من سبعة طوابق يحترق في سيدني والنيران تمتد إلى مبان أخرى



يحاول أكثر من مئة إطفائي إخماد حريق كبير في مبنى من سبعة طوابق في سيدني الخميس، امتد إلى مبان أخرى، وفقا لإدارة الإطفاء.



وقالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز في بيان "المبنى في طور الانهيار فيما بدأ الحريق يمتد إلى مبان قريبة، بما فيها مبان سكنية".

