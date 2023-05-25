اتهمت الصين الولايات المتحدة وحلفاءها بشن "حملة تضليل" بعدما قالت واشنطن وشركاؤها الغربيون ومايكروسوفت إن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات أميركية للبنية التحتية الحيوية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "هذا تقرير غير مهني على الإطلاق مع سلسلة أدلة مفقودة" مضيفة أن المزاعم كانت "حملة تضليل جماعية لدول تحالف العيون الخمس الاستخباراتي" الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.