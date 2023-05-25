الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين

أخبار دولية
2023-05-25 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إغلاق قنصليتها في مدينة غوتنبرغ وقنصلية السويد في مدينة سانت بطرسبورغ اعتبارا من الأول من أيلول، وطرد خمسة دبلوماسيين سويديين بعد طرد ستوكهولم خمسة دبلوماسيين روس في نيسان.
 
 وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار بإعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم، مشيرة الى أنها استدعت السفيرة السويدية مالينا مارد وأبلغتها بالقرار المتخذ.
 

أخبار دولية

روسيا

السويد

سانت بطرسبورغ

LBCI التالي
طرفا النزاع في السودان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار
قائد قوات فاغنر يعلن بدء تسليم مواقعها في باخموت الأوكرانية الى الجيش الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-16

روسيا تؤكد أنها لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد في عملية إنضمامهما لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
03:03

زيلينسكي يتهّم روسيا بـ"ترهيب أوكرانيا" بهجمات ليلية

LBCI
أخبار دولية
00:32

الجيش الأوكراني: دفاعاتنا صدّت هجوماً جوّياً روسياً "ضخماً" على كييف

LBCI
أخبار دولية
11:35

روسيا: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية في المياه التركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:24

مختل يقتل إمرأة وشرطيين في اليابان

LBCI
أخبار دولية
06:50

استنفار للمقاتلات اليابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

LBCI
أخبار دولية
05:25

طرفا النزاع في السودان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
04:25

قائد قوات فاغنر يعلن بدء تسليم مواقعها في باخموت الأوكرانية الى الجيش الروسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:59

وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

LBCI
فنّ
2023-04-27

مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها

LBCI
خبر عاجل
10:11

حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

مجموعة فاغنر الروسية تؤكد سيطرتها على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:40

من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟

LBCI
اخبار البرامج
16:11

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لبنان في عيون العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عين المصارف المراسلة على لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:39

فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..

LBCI
امن وقضاء
13:36

في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:34

إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة

LBCI
خبر عاجل
10:11

حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان

LBCI
فنّ
05:54

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:56

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
خبر عاجل
14:49

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار

LBCI
خبر عاجل
15:29

بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More