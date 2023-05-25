استنفار للمقاتلات اليابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

أقعلت مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية" قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة.وجاء في بيان مقتضب لهيئة الأركان اليابانية أن طائرة روسية توجّهت من شمال اليابان باتّجاه ساحلها الغربي بينما اتبعت أخرى مسارا مشابها على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته.وأضاف البيان: "ردا على ذلك، أقلعت مقاتلات سلاح الجو الشمالي التابع لقوة الدفاع الجوي ووحدات أخرى".