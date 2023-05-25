مختل يقتل إمرأة وشرطيين في اليابان

مختل يقتل إمرأة وشرطيين في اليابان

لقيت إمرأة وشرطيان مصرعهم الخميس على يد مختل في ناغانو (وسط اليابان) وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية تحدثت عن هجوم بالسلاح الأبيض وسلاح ناري.



وتحصن المشتبه به داخل مبنى وفقًا لوسائل الإعلام المحلية منها قناة NHK التلفزيونية العامة. وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تتمكن الشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات في الوقت الحالي.