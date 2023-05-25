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فرنسا تبدي قلقها إزاء "تصعيد نووي" إيراني بعد كشف طهران النقاب عن صاروخ بالستي جديد
أخبار دولية
2023-05-25 | 10:12
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فرنسا تبدي قلقها إزاء "تصعيد نووي" إيراني بعد كشف طهران النقاب عن صاروخ بالستي جديد
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس من أن إيران "منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية"، وذلك ردا على كشف وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر.
وأشارت آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إلى "المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية".
وأضافت المتحدثة: "تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015".
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس النقاب عن "خيبر"، الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسم للمسجد الأقصى.
وتسمية خيبر مستمدة من مدينة قديمة تقع حاليا في السعودية شهدت معركة حاسمة في القرن السابع بين المسلمين واليهود.
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، تصل سرعة الصاروخ الجديد الذي يعمل بالوقود السائل "إلى 16 ماخ (16 ضعفا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي".
وأتى كشف النقاب عن الصاروخ غداة إحياء الجمهورية الإسلامية الذكرى الحادية والأربعين لتحرير مدينة خرمشهر التي احتلتها القوات العراقية خلال الحرب بين البلدين (1980-1988).
ويأتي ذلك أيضا في خضم توترات متصاعدة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وبعد نحو عشرة أيام على هدنة في قطاع غزة وضعت حدا لنزاع استمر خمسة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي التي تسلّحها إيران.
وبعد أيام قليلة على كشف النقاب عن صاروخ خرمشهر في العام 2017، وجّه الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لطهران ألقى بظلاله على الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع إيران حول برنامجها النووي.
ويرمي الاتفاق إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن هذا التفاهم يترنّح منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في العام 2018.
مذّاك، حرّرت إيران نفسها تدريجا من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
أخبار دولية
فرنسا
طهران
صاروخ بالستي
خيبر
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