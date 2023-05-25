روسيا تستدعي سفراء ثلاث دول "لغياب نتائج" التحقيق في تخريب نورد ستريم

استدعت روسيا سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد الخميس للاحتجاج على "الغياب التام لنتائج" التحقيق في الانفجار الذي ألحق أضرارا بخطي غاز نورد ستريم في نهاية أيلول.



وبعد ثمانية أشهر من التخريب الذي طاول خطي الأنابيب الاستراتيجيين اللذين أنشأهما ومولهما تحالف روسي-غربي لنقل الغاز إلى أوروبا، لا تزال تفاصيل الحادثة تشكل لغزا رغم إجراء تحقيقات جنائية في الدول الثلاث.



وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنه "تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية حيث أبلغوا احتجاجا شديد اللهجة على الغياب التام لنتائج التحقيقات الوطنية التي يُزعم أن سلطات هذه الدول أجرتها".



وقد طلبت روسيا مرارا المشاركة في التحقيق، كما نددت الخارجية الروسية بـ"عدم القدرة على ضمان شفافية" التحقيقات.



وقالت الوزارة: "حقيقة أن السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية تتجنب أي تعامل مع روسيا في هذه القضية... أمر غير مقبول".



واتهمت الدول الثلاث بـ"عدم الاهتمام بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا التخريب".



واعتبرت أنها "تؤخر جهودها وتحاول إخفاء آثار هذه الجريمة ومرتكبيها الحقيقيين".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ندد بعمل "إرهابي دولي" تستفيد منه الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا.



من جهتها، أوردت صحيفة نيويورك تايمز مطلع آذار، بناء على معلومات مصدرها الاستخبارات الأميركية، أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" تقف وراء التخريب.



في المقابل، أفادت الصحافة الدنماركية في نهاية نيسان بأن سفينة حربية روسية متخصصة في العمليات تحت الماء كانت قرب موقع التخريب قبل فترة وجيزة من الانفجارات.



وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في آذار مشروع قرار روسيا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في التخريب، فيما نددت الولايات المتحدة بمحاولة "ضرب صدقية" التحقيقات الوطنية التي تجريها الدول المعنية.