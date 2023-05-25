روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

أفادت روسيا الخميس، بأنها نشرت طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من "انتهاك حدود الدولة" فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز إس يو-27 وإس يو-35، مشيرة الى أنها حددت "الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأميركي".