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إيران تكشف النقاب عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر
أخبار دولية
2023-05-25 | 12:17
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إيران تكشف النقاب عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر
إيران تكشف النقاب عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر
كشفت إيران النقاب عن صاروخ جديد كشفت صاروخ بالستي من طراز "خيبر" يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن.
الصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية له ميزات تكتيكية عدة منها توفر نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره والقدرة على التحكم في الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي للأرض.
وعلى الأثر، حذرت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية من أن إيران منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية.
أخبار دولية
إيران
صاروخ
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