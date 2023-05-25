لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية الى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الخميس، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية الى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار.



وقال لوكاشنكو ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ".