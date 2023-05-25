البيت الأبيض: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد

البيت الأبيض يشير الى مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد



اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض الخميس أن مفاوضات "مثمرة" تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد.



وقالت كارين جان بيار قبل أسبوع من الاول من حزيران، التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاسا، إن المفاوضات "مستمرة".



ويبدأ النواب الأميركيون الخميس عطلة تستمر عشرة أيام، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنّب تخلّف البلاد عن السداد.



وتفصلنا سبعة أيام عن الأول من حزيران، وهو اليوم الذي قد تفرغ اعتبارا منه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من خضّات كبرى في الأسواق العالمية.