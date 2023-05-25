الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السلطات التونسية ألقت القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

أخبار دولية
2023-05-25 | 17:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السلطات التونسية ألقت القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السلطات التونسية ألقت القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

أعلنت السلطات التونسية أنها ألقت القبض على منظّم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقّه أحكام بالسجن لمدة 79 عاماً وكان وسيطا في عمليه هجرة قُتل فيها عشرون تونسياً إثر غرق مركبهم.
      
وقال الحرس الوطني التونسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنّ "فريقاً مشتركاً بين الفرقة الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس (شرق) تمكّن من إلقاء القبض على منظّم عمليات اجتياز صادر في شأنه عدد 24 منشور تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة".   
     
والموقوف مدان "بقضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل مجموعة إجرامية منظمة". 
     
كما أنّه شارك في تنظيم "عملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة (شرق) هلك فيها 20 مجتازاً تونسياً إثر تعرض مركبهم للغرق"، وفقا للبيان.
      
وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقلّ من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجّل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
     
وكان الحرس الوطني التونسي أعلن في وقت سابق أنّه أنقذ أو اعترض "14 ألفاً و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".  
     
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
      
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.

أخبار دولية

تونس

هجرة غير قانونية

LBCI التالي
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
قائد قوات فاغنر يعلن بدء تسليم مواقعها في باخموت الأوكرانية الى الجيش الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-18

سعيّد: تونس بلد "التسامح بين الأديان"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-17

السلطات التونسية تعثر على جثث تسعة مهاجرين على الحدود مع الجزائر

LBCI
أخبار دولية
2023-05-16

مسؤول ليبي رفيع يأسف لـ"عودة الديكتاتورية" في تونس

LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

حكم بالسجن عاما على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:27

عقوبات أميركية على رئيس مجموعة فاغنر الروسية في مالي

LBCI
أخبار دولية
16:06

واشنطن تحذر من "تهديد جدي" بعد كشف النقاب عن صاروخ إيراني جديد

LBCI
أخبار دولية
15:10

رئيس وزراء بالوكالة في اليونان بانتظار تنظيم انتخابات جديدة

LBCI
أخبار دولية
14:10

البيت الأبيض: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:13

أدين بتهريب المخدرات... السجن ست سنوات لمغني راب أميركي

LBCI
فنّ
05:59

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-24

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أجد أي اعتراض من الكتل في الجولة الأولى من الحوار إلا من قبل القوات اللبنانية وهذا سبب بدء جولتي الثانية من معراب وغالبية الكتل تنتقدني على مبادرتي وأنا أنتقد من يرفض الحوار وقد استطعنا التوصل الى آلية معينة للحوار

LBCI
أخبار دولية
12:24

روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:07

نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

LBCI
أخبار لبنان
14:12

افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:55

دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!

LBCI
فنّ
05:54

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:56

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

LBCI
أخبار لبنان
03:59

وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

LBCI
آخر الأخبار
09:51

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان

LBCI
فنّ
05:59

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
07:09

بين امرأة تتفاخر بجمالها وأخرى تصف نفسها بالـ"وحش"... قصة حب ونهاية سعيدة في "أحمر بالخط العريض"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More