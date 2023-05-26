السلطات اليابانية توقف رجلاً إثر قتله امرأتين وشرطيين

أعلنت الشرطة اليابانية أنّها أوقفت فجر الجمعة رجلاً تحصّن في مزرعة بوسط البلاد حيث قتل قبل ساعات من ذلك أربعة أشخاص، هم امرأتان وشرطيان، في هجوم نفّذه بسكين وسلاح ناري.





وأفادت وكالة كيودو للأنباء أنّ الشرطة ألقت القبض على المهاجم خارج المزرعة القريبة من مدينة ناكانو في مقاطعة ناغانو، مشيرة إلى أنّ الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هم شرطيان وامرأتان.





وأوضحت أنّ إحدى المرأتين قضت في الحال والأخرى مسنّة توفيت لاحقاً متأثّرة بجروحها.