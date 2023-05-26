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أرمينيا وأذربيجان متفائلتان حيال محادثاتهما في موسكو
أخبار دولية
2023-05-26 | 00:17
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أرمينيا وأذربيجان متفائلتان حيال محادثاتهما في موسكو
أعلن زعيما أرمينيا وأذربيجان الخميس عن إحراز تقدّم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين الخصمين مع بدء المحادثات بينهما في موسكو.
والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية بمشاركة روسيا في وقت متأخر الخميس.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اشتباكات حدودية دامية بين البلدين الجارين اللذين يخوضان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ التي تقطنها غالبية أرمينية.
وقال علييف قبل بدء المحادثات "هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام بالنظر إلى أن أرمينيا اعترفت رسميا بقرة باغ كجزء من أذربيجان".
أضاف أنّ "أذربيجان ليس لديها مطالبات بأراض في أرمينيا".
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