شولتس يعتزم "معاودة التواصل" مع بوتين "في الوقت المناسب"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أنه على استعداد لـ"معاودة التواصل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الوقت المناسب"، في ظل انقطاع العلاقات بينهما منذ تشرين الأول في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.





وقال شولتس في مقابلة نشرتها صحيفة كولنر شتاد أنتسايغر الجمعة "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة معه إلى وقت طويل، لكنني أعتزم معاودة التحادث مع بوتين في الوقت المناسب".