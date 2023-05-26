اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرضت طوكيو عقوبات إضافية على روسيا، تماشيا مع التزام دول مجموعة السبع خلال قمتها التي عقدت في هيروشيما (غرب اليابان) نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول 17 مواطنا روسيا و78 منظمة روسية، فضلا عن حظر تصدير سلع وخدمات إلى 80 كيانا روسيا مرتبطا بالمجمع الصناعي-العسكري في البلاد، بالإضافة إلى خدمات بناء وهندسة.

ودان ماتسونو نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، داعيا هذين البلدين إلى "وقف هذه الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر".

وذكّر ماتسونو بأنه "لا يمكن التسامح" مع التهديد النووي الروسي واستخدام هذه الأسلحة.