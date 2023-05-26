الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محكمة استئناف في ساو باولو تؤيد حكما صادرا بحق بولسونارو لهجماته على الصحافيين
أخبار دولية
2023-05-26 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محكمة استئناف في ساو باولو تؤيد حكما صادرا بحق بولسونارو لهجماته على الصحافيين
أيّدت محكمة استئناف في ساو باولو الخميس حكما مدنيا صادرا بحق الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو لهجماته المستمرة على الصحافيين خلال فترة ولايته (2019-2022).
وأيّدت المحكمة حكما صادرا في حزيران 2022 قضت فيه المحكمة لصالح اتحاد الصحافيين المحترفين في ولاية ساو باولو (SJPSP)، على ما أفاد الأخير على موقعه الإلكتروني.
وكان الاتحاد يقاضي بولسونارو على خلفية "إساءات وهجمات متكررة" ضد الصحافيين قال إنها تشكل "مضايقات أخلاقية منهجية ضد هذه المهنة برمتها".
أخبار دولية
استئناف
باولو
صادرا
بولسونارو
لهجماته
الصحافيين
التالي
سقوط عشرات القذائف في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ساعة
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-17
محكمة استئناف في باريس تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
أخبار دولية
2023-05-17
محكمة استئناف في باريس تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-13
خطر وسائل الإعلام.. ما الذي قصدته محكمة الاستئناف بهذا الخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-13
خطر وسائل الإعلام.. ما الذي قصدته محكمة الاستئناف بهذا الخطر؟
0
أمن وقضاء
2023-05-12
محكمة الاستئناف تصدر قرارها بالطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين.. ماذا قال المحامي جاد طعمه للـLBCI؟
أمن وقضاء
2023-05-12
محكمة الاستئناف تصدر قرارها بالطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين.. ماذا قال المحامي جاد طعمه للـLBCI؟
0
أخبار دولية
2023-05-11
العراق يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان السبت بعد أكثر من شهر على توقفها
أخبار دولية
2023-05-11
العراق يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان السبت بعد أكثر من شهر على توقفها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:41
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
أخبار دولية
05:41
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
0
أخبار دولية
05:29
معارك عنيفة في دارفور مع تواصل غياب ممرات إنسانية في السودان
أخبار دولية
05:29
معارك عنيفة في دارفور مع تواصل غياب ممرات إنسانية في السودان
0
أخبار دولية
05:25
مساع عمانية تنجح في الإفراج عن متحفظ عليهم في إيران وبلجيكا
أخبار دولية
05:25
مساع عمانية تنجح في الإفراج عن متحفظ عليهم في إيران وبلجيكا
0
أخبار دولية
05:18
سقوط عشرات القذائف في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ساعة
أخبار دولية
05:18
سقوط عشرات القذائف في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-19
مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
خبر عاجل
2023-05-19
مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-09
لور غريب ترحل بعد مسيرة فنية وإعلامية حافلة بالانجاز والعطاء
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-09
لور غريب ترحل بعد مسيرة فنية وإعلامية حافلة بالانجاز والعطاء
0
اخبار البرامج
2023-04-26
ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
اخبار البرامج
2023-04-26
ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
0
أخبار لبنان
2023-04-24
وصول نحو 200 شخص بينهم لبنانيين إلى جدة من السودان
أخبار لبنان
2023-04-24
وصول نحو 200 شخص بينهم لبنانيين إلى جدة من السودان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
0
أخبار لبنان
14:12
افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت
أخبار لبنان
14:12
افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
2
اقتصاد
01:26
البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي للاسر اللبنانية الفقيرة
اقتصاد
01:26
البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي للاسر اللبنانية الفقيرة
3
أخبار سياسية
05:07
تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
أخبار سياسية
05:07
تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
5
آخر الأخبار
09:51
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:51
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان
6
أخبار لبنان
14:30
بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد لزرازير
أخبار لبنان
14:30
بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد لزرازير
7
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
8
حال الطقس
03:26
احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟
حال الطقس
03:26
احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More