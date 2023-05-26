محكمة استئناف في ساو باولو تؤيد حكما صادرا بحق بولسونارو لهجماته على الصحافيين

أيّدت محكمة استئناف في ساو باولو الخميس حكما مدنيا صادرا بحق الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو لهجماته المستمرة على الصحافيين خلال فترة ولايته (2019-2022).





وأيّدت المحكمة حكما صادرا في حزيران 2022 قضت فيه المحكمة لصالح اتحاد الصحافيين المحترفين في ولاية ساو باولو (SJPSP)، على ما أفاد الأخير على موقعه الإلكتروني.





وكان الاتحاد يقاضي بولسونارو على خلفية "إساءات وهجمات متكررة" ضد الصحافيين قال إنها تشكل "مضايقات أخلاقية منهجية ضد هذه المهنة برمتها".

