سقوط عشرات القذائف في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا خلال 24 ساعة

سقطت عشرات القذائف المدفعية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما أفاد الجمعة حاكم المنطقة التي شهدت في بداية الأسبوع توغلا مسلحا تبنته مجموعتان روسيتان تقاتلان إلى جانب كييف.





وقال فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام إن قرية كوزينكا خصوصا في مقاطعة غريفورون أصيبت بـ132 قذيفة. وتضرر عدد من المباني في المنطقة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بحسب المسؤول.