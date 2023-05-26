مساع عمانية تنجح في الإفراج عن متحفظ عليهم في إيران وبلجيكا

اعلنت وزارة الخارجية العمانية انه "امتثالاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين، فقد أسفرت المساعي العُمانية ولله الحمد عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل، حيث تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣م ، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.



وتثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني."