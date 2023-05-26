معارك عنيفة في دارفور مع تواصل غياب ممرات إنسانية في السودان

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجمعة في دارفور، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس في رابع أيام الهدنة المبرمة بوساطة أميركية-سعودية والتي لم يتم الالتزام بها كليا منذ بدئها.





وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور "معارك بكل أنواع الأسلحة" بحسب إفادات سكان.