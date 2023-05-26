زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

وقع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل طوكيو مساء الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.



وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في الساعة 19,03 بالتوقيت المحلي (10,03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

