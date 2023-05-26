مقتل فلسطيني بالرصاص في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

مقتل فلسطيني بالرصاص في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية الجمعة مقتل فلسطيني بالرصاص في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فلسطيني جنوب الخليل برصاص الإحتلال، من دون تحديد هويته.



وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان موجز إلى حدوث تسلل إلى مستوطنة تينا عمريم حيث حاول إرهابي طعن أحد المدنيين، قائلًا إن محاولة الطعن لم تنجح فيما تم تحييد المهاجم.



وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش إن مهاجمًا يحمل سكينًا قتل على يد مدني مسلح.



ولم يوضح الجيش ما إذا كان مطلق النار هو المدني الذي تعرض لمحاولة طعن على حد قوله.

