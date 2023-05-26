برلين تطلب من بكين الضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا

برلين تطلب من بكين الضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا

طلبت الحكومة الألمانية من المبعوث الصيني لي هوي أن "يمارس ضغطًا" على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا، على ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة.



واستقبل وزير الدولة أندرياس ميكايليس الأربعاء المبعوث الصيني الذي يقوم بجولة أوروبية تستمر أسبوعًا ويتوقف خلالها الجمعة في موسكو.



وقال الناطق بإسم الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر خلال مؤتمر صحافي: "كان الحديث عن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا محور هذا اللقاء المكثف".



وأضاف: "تتحمل الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية خاصة لأداء دور بناء لصالح السلام والأمن في العالم"، مذكرًا بأن "برلين ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".



وأشار إلى أن "ألمانيا طلبت أيضًا من الصين أن تمارس ضغطًا على روسيا لتوقف فورًا هجومها وتنسحب بالكامل من أوكرانيا".