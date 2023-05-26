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مقتل ثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية

أخبار دولية
2023-05-26 | 09:15
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مقتل ثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية
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مقتل ثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية

مقتل ثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية

عثر على جثث ثلاثة لاجئين شمال شرق جزيرة ميكونوس اليونانية بعد غرق قاربهم صباح الجمعة، على ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.
     
وبحسب المعلومات الأولية، القتلى هم إمرأتان ورجل لم تحدد السلطات اليونانية جنسياتهم.
      
وتجري عملية بحث وإنقاذ لمحاولة العثور على مهاجرين آخرين في ظروف جوية صعبة مع رياح قوية.
      
وقال ناجيان هما سوري وفلسطيني إعترضهما خفر السواحل وتم نقلهما إلى ميناء ميكونوس أنهما كانا مع 15 شخصًا آخر.
     
وأورد بيان صادر عن حرس الحدود اليونانيين إستنادًا إلى شهادتهما أن الركاب غادروا السواحل التركية على متن قارب سريع بدون إرتداء سترات نجاة.
      
وقالا أيضا إن من بين الركاب خمس نساء وطفلة تبلغ سبع سنوات. 
     
وتشارك في عملية البحث سفينتان تابعتان لخفر السواحل ومروحية ومركبات برية.

أخبار دولية

غرق

ميكونوس

اليونان

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