البابا فرنسيس مصاب بحمى وألغى برنامجه لصباح الجمعة

البابا فرنسيس مصاب بحمى وألغى برنامجه لصباح الجمعة

اعلن الفاتيكان ان البابا فرنسيس (86 عاما) ألغى مواعيده صباح الجمعة بسبب إصابته بحمى.وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني "بسبب إصابة بحمى، لم يستقبل البابا فرنسيس أي جمهور صباح اليوم" الجمعة.



ولم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني الذي كان محددا لصباح الجمعة.



وفي أواخر آذار أُدخل الحبر الأعظم إلى مستشفى في روما وبقي ثلاث ليال، عقب معاناته من صعوبة في التنفس.



وشخّص الأطباء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية وعالجوه بالمضادات الحيوية التي استجاب لها بسرعة.

