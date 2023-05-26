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لافروف للموفد الصيني: روسيا ترى "عقبات جدية" أمام السلام في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-05-26 | 10:52
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لافروف للموفد الصيني: روسيا ترى &quot;عقبات جدية&quot; أمام السلام في أوكرانيا
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لافروف للموفد الصيني: روسيا ترى "عقبات جدية" أمام السلام في أوكرانيا

لافروف: روسيا ترى "عقبات جدية" أمام السلام في أوكرانيا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله الجمعة الموفد الصيني لي هوي في موسكو أنه يرى "عقبات جدية" أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيدا بالدور "الإيجابي" لبكين.
 
     
واوردت الخارجية الروسية في بيان أن "وزير الخارجية الروسي كرر خلال الاجتماع التزام موسكو لصالح حل سياسي-دبلوماسي للنزاع، ملاحظا وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا وداعموها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام".
 

أخبار دولية

لافروف

الموفد الصيني

روسيا

أوكرانيا

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