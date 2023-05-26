الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة دعوة لزيارة روسيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويأتي رفض لولا بعد أيام من فشل لقاء مأمول بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع التي التأمت في اليابان.وأوضح الرئيسان أن إنشغالهما حال دون لقائهما.وقال لولا على تويتر: "شكرت بوتين على الدعوة للذهاب إلى المنتدى الإقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ وأجبته أنني لا يمكنني الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت"، في إشارة إلى الحدث المقرر بين 14 و17 حزيران المقبل.وأضاف: "لكنني كررت إستعداد البرازيل إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين للتحدث مع طرفي النزاع سعيًا لتحقيق السلام".وأبدى لولا الإثنين "إنزعاجه" من عدم لقاء زيلينسكي.لكنه أوضح أنه لا يرى فائدة من لقائه الآن، مشيرًا إلى أنه لا يبدو أن الرئيس الأوكراني ولا نظيره الروسي يرغبان بالسلام.