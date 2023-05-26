عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المفرج عنه في إيران يعود إلى بلجيكا

عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في بلجيكا



وصل عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي اعتقل في ايران لخمسة عشر شهرا، مساء الجمعة الى بلجيكا في طائرة عسكرية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون البلجيكي.



وكان في استقبال البلجيكي الناطق بالفرنسية (42 عاما) والذي ارتدى بزة داكنة وحذاء رياضيا وبدا مبتسما، عشرة أشخاص من اقربائه تتقدمهم شقيقته ناتالي على مدرج قاعدة ميلسبروك العسكرية قرب بروكسل. وحطت الطائرة التي أقلته من سلطنة عمان بعيد الساعة 21,30 (19,30 ت غ).