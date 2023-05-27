البرلمان البولندي يقر تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في البلاد

أقر البرلمان البولندي الذي يسيطر عليه الشعبويون الجمعة مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في بولندا، وهي خطوة يرى منتقدون أنها تحول السياسيين إلى قضاة.





وشجبت المعارضة البولندية إقرار القانون الذي جاء قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، ووصفته بأنه "انقلاب دستوري".





وسيقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم.