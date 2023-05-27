بايدن يأمل باتفاق وشيك في غضون ساعات حول سقف الدين الأميركي

اعلن الرئيس جو بايدن الجمعة انه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.





وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".





وأشار الرئيس الديموقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "قبل حلول منتصف الليل".