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حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

أخبار دولية
2023-05-27 | 02:42
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حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان
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حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

عبرت ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ مضيق تايوان السبت، على ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه.
     
وقالت الوزارة في بيان إن "أسطولا تابعا لسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) من ثلاث سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانغدونغ، عبر مضيق تايوان قرابة ظهر اليوم السبت إلى الغرب من الخط الأوسط، متوجها شمالا" في إشارة إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق.
 

أخبار دولية

طائرات

صينية

تايوان

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