الولايات المتحدة: ما حصل في روسيا يكشف لإفريقيا بأن فاغنر تجلب "الموت والدمار"

أكدت الولايات المتحدة الاثنين بأن المواجهة بين مجموعة فاغنر والدولة الروسية تؤكد على المخاطر التي يشكلها المرتزقة على البلدان الإفريقية التي تقيم شراكات معهم.



وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الصحافيين بأن الولايات المتحدة تشدد على "الرسالة التي وجهناها لهذه البلدان علنا وبشكل خاص في الماضي ومفادها أن دخول فاغنر إلى البلاد يعقبه الموت والدمار".