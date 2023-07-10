إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان لولاية جديدة

أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت مريزيوييف لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى 2030، حسبما أظهرت نتائج أولية الإثنين.





وحصل ميزيوييف الذي خاض ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.

