مجموعة الدفاع والصناعات الجوية البريطانية تعلن بدء عملها في أوكرانيا

أعلنت مجموعة الدفاع والصناعات الجوية والفضائية البريطانية "بي آيه اي سيستمز" التي تؤكد أنها صنعت "قسما كبيرا من التجهيزات التي قدمتها" الحكومات الداعمة لأوكرانيا، أنها بدأت العمل مباشرة في البلاد وتأمل في تسليمها أسلحة خفيفة.



وقالت المجموعة في بيان الخميس إن "بي آيه اي سيستمز"، "أنشأت كيانا قانونيا محليا ووقعت اتفاقات مع الحكومة الأوكرانية لزيادة دعم المجموعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولاستطلاع فرص تزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة".



وأوضحت أن اتفاقا مع الحكومة الأوكرانية يمكن أن يؤدي على المدى الطويل الى "تسهيل انتاج مدافع خفيفة بعيار 105 ملم في البلاد"، وانها تقدم بالتعاون مع دول حلف شمال الأطلسي المجاورة "الدعم والتدريب وعمليات التصليح للقوات المسلحة الأوكرانية".



وكانت بي آيه اي سيستمز أعلنت مطلع آب عن طلبيات قياسية وأرباح فصلية بارتفاع 57% "في بيئة من التهديد العالمي المرتفع" أدت الى ارتفاع النفقات العسكرية للدول.



والمجموعة التي شهدت ارتفاع طلبياتها الى الذورة السنة الماضية في خضم الحرب في اوكرانيا، شهدت بلوغها رقما قياسيا جديدا الى 66,2 مليار جنيه استرليني.