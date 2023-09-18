أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد دول عدة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على واردات الحبوب

أعلنت أوكرانيا أنها تقدمت بشكاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر المجاورة لها، بسبب حظرها استيراد الحبوب الأوكرانية.



وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو في بيان: "من الحيوي أن نثبت أنه لا يمكن لدول أعضاء حظر استيراد سلع أوكرانية"، مضيفة: "لذا تقدمنا بشكاوى ضدها".