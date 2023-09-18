لقاء بين لولا وزيلينسكي الأربعاء في نيويورك

سيجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في نيويورك، وفق ما أعلن مكتب رئيس البرازيل، بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما.



وقال مكتب لولا إن الرئيس البرازيلي سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



والعلاقات بين الرئيسين متوترة، إذ شدّد لولا مرارا على أن مسؤولية اندلاع النزاع في أوكرانيا مشتركة، علما بأنه دان قبل فترة قصيرة الغزو الروسي.